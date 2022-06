Besuch an der Bad-Bonn-Kilbi – Auf der Suche nach der Zukunftsmusik Das preisgekrönte Festival in Düdingen hat sich dem musikalischen Fortschritt verschrieben. Doch meist hinterliessen die Bands von morgen eher einen nostalgischen Nachgeschmack. Ane Hebeisen

Ja, die Bad-Bonn-Kilbi 2022 war ein eher ernster und lärmiger Jahrgang. Bestes Beispiel: Die Gruppe Idles aus Bristol. Foto: Adrian Moser

Es ist zunächst nicht ganz klar, ob der Mann da auf der Bühne singt oder ob er schimpft. Was immer er tut, er tut es in einer Sprache, die hier niemand versteht. Mal entfleucht ihm ein bedrohliches Knurren, mal übersteuert sein Stimmorgan wie bei einem hysterischen ostasiatischen Tumultbruder. Neben ihm steht in stoischer Ruhe ein Mann, der auf eine Art selber gebastelte Bambus-Zither einhämmert, die klingt wie ein wüstes Jura-Gewitter.