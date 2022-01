Ausflugstipp im Naturpark Diemtigtal – Auf der Suche nach der Stille Diese Winterwanderung von Springenboden nach Oey-Diemtigen ist für alle, die sich eine Panoramaaussicht zuerst verdienen wollen. Nicole Philipp

Über verschneite Matten Richtung Schwarzenberg führt die Winterwanderung im Naturpark Diemtigtal. Fotos: Nicole Philipp

Der Zug bringt mich von Bern ohne Umsteigen nach Oey-Diemtigen. Dort wartet bereits das Postauto, das mich in wenigen Minuten bis zur Haltestelle Horboden Wirtschaft bringt. Während der Fahrt durchs Dorf hält das «Poschi» plötzlich an: 12 Gämsen grasen bei einem Bauernhof ganz nah beim Stall. Und: Unweit davon treiben sich zwei Füchse herum. Was für ein Auftakt!