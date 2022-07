Tagestipp: «Luchsinger und die Götter» – Auf der Suche nach dem Lebenssinn Vier Rentner wollen auf Bali ihren Lebensabend verbringen. Doch sie begegnen dort mehr Problemen, als ihnen lieb ist. Der Film «Luchsinger und die Götter» ist in Murten als Weltpremiere zu sehen. Ane Hebeisen

In der Regel werden an den einschlägigen Open-Air-Kinos ja vornehmlich die grossen Kinoerfolge der letzten Jahre abgespult. Nicht so am Openair Cinema in Murten. Hier wird heute zu einer Weltpremiere geladen.

«Luchsinger und die Götter» heisst der Streifen, der mit einem beachtlichen Aufgebot an Schweizer Schauspiel-Prominenz aufwarten kann. In den Hauptrollen sind unter anderem Andreas Zogg, Max Rüdlinger und Manfred Liechti in zuweilen improvisierender Form zu bewundern.

Der Plot: Vier Schweizer Rentner beschliessen, ihren Lebensabend in Bali zu verbringen. Weil dort das Leben etwas billiger und die Lebenserwartung für Schweizer Rentner womöglich ein bisschen länger sein soll.

Und so wandeln die Herren in Hawaiihemden und kakifarbenen Shorts durch eine ihnen doch ziemlich fremde Welt, bringen den Einheimischen das Jassen bei, üben sich als Wingsuit-Piloten – und geraten ungünstigerweise dann doch in Geldnot. Eine Seniorenkomödie über das Alter, das Leben und über die gute alte Frage, nach dem Sinn von alldem.

