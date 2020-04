Kommentar zum Ende der «Platzkultur» – Auf der «Schütz» gibt es nur Verlierer Das Ende der Zwischennutzung auf der Schützenmatte ist eine Niederlage für den Stadtpräsidenten. Die Lärm- und Gewaltprobleme nehmen bald wieder zu. Bernhard Ott

Auch der Restaurantbus wird mit der Zwischennutzung von der Schützenmatte verschwinden. Franziska Rothenbühler

In einem Monat hätte die Schützenmatte erstmals mit Sport «bespielt» werden sollen. Anstelle von Beachsoccer-Turnieren und Tischtennis geht am grössten sozialpolitischen Hotspot der Stadt Bern aber erst einmal gar nichts. Grund für das Ende der Zwischennutzung sind Lärmbeschwerden aus dem Altenbergquartier. Diese wurden zwar sistiert, um eine Studie über die Lärmbelastung zu erstellen. Die Sportnutzung hätte aber ein neues Baugesuch nötig gemacht, gegen das die Beschwerdeführer ebenfalls Widerstand angekündigt haben.

Die Lärmbelastung im Altenbergquartier ist an Wochenenden gross. Das Vorgehen der Beschwerdeführer ist dennoch unverständlich. Denn die im Rahmen der Studie getätigten Messungen des Lärms haben gezeigt, dass dieser nicht von der Zwischennutzung, sondern von «illegalen Veranstaltungen im Bereich des Eisenbahnviadukts» stammt. Die Beschwerdeführer schlagen also den Sack und meinen den Esel. Das dadurch provozierte Scheitern der Zwischennutzung ist aber kein Sieg, denn das Lärmproblem bleibt bestehen, und sie verlieren ihre Ansprechpartner für Lärmklagen.

Politisch ist das Aus des Projekts eine Niederlage für Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), war doch die ganzjährige Zwischennutzung auf der «Schütz» eines seiner Wahlversprechen. Er hat das Problem der illegalen Bars aber nicht in den Griff gekriegt. Und der Stapi hat zu wenig deutlich gemacht, dass das Projekt Chefsache ist. So wird der Hotspot Schützenmatte wieder zu einem «undefinierten Raum», wie von Graffenried es einmal ausdrückte. In diesem Vakuum dürften Lärm- und Gewaltprobleme bald wieder zunehmen.