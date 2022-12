Terror-Prozess in Brüssel – Auf der Anklagebank sitzt auch der Staat Islamistische Terroristen töteten im März 2016 in Brüssel 32 Menschen. Warum wurden sie nicht gestoppt? Am Montag beginnt der Strafprozess – die Hinterbliebenen fordern Antworten. Josef Kelnberger aus Brüssel

Die Trauer bleibt: Menschen versammeln sich nach den Terroranschlägen im Zentrum Brüssels (23. März 2016). Foto: Valentin Bianchi (Keystone)

Kristin Verellen liegt noch im Bett, als sich ihr Lebensgefährte Johan Van Steen am Morgen des 22. März 2016 mit einer flüchtigen Umarmung von ihr verabschiedet. Am Abend wollen sie gemeinsam ausgehen, es ist Kristin Verellens Geburtstag. Gegen neun Uhr hört sie im Radio, dass sich am Brüsseler Flughafen Zaventem zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben.