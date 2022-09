Knatsch um Queen-Denkmal – Auf den vierten Sockel? Mit oder ohne Corgis? Oder gleich rüber zu Churchill? Kaum ist sie zu Grabe getragen, streiten sie sich in London schon darüber, wo man Elizabeth II. ein gebührendes Denkmal errichten soll. Peter Nonnenmacher aus London

Wo soll ihre Statue zu stehen kommen? Queen Elizabeth II im Jahr 2017. Foto: Stuart C. Wilson (Getty Images)

Kaum ist Elizabeth II. zu Grabe getragen worden auf Schloss Windsor, beginnt auch schon der Streit darüber, wo man ihr künftig in London begegnen soll. Soll sie auf dem berühmten «vierten Sockel» von Trafalgar Square stehen? Oder woanders? Vielleicht auf Parliament Square?

Bezeichnenderweise gibt es nämlich kein einziges Denkmal der Queen in der britischen Hauptstadt, trotz ihrer siebzig langen Dienstjahre. Also will man ihr nun, nachdem sie tot ist, flugs eins erstellen: womöglich auf dem letzten noch freien Sockel am Trafalgar Square, dem «fourth plinth», dem berühmten vierten Sockel dort.

Skulptur mit Schlagrahm

Drei der vier Trafalgar-Sockel sind ja besetzt, aber der 1841 für ein weiteres Reiterstandbild erbaute vierte Sockel, in der Nordwestecke des Platzes, ist bis zum heutigen Tag leer geblieben. Angeblich hatte es für ein dort ursprünglich geplantes Denkmal zu Ehren König Williams IV. seinerzeit schlicht an Geld gefehlt. In den vergangenen Jahren hat man auf diesem Sockel dann zeitgenössischer Kunst eine Chance gegeben und «wechselnde Ausstellungsstücke» gezeigt – zuletzt die Skulptur einer überdimensionalen Portion Schlagrahm mit einer Kirsche obendrauf.

Heather Phillipsons Skulptur «The End» auf dem vierten Sockel am Londoner Trafalgar Square. Foto: Neil Hall (Keystone)

Schon der frühere Londoner Bürgermeister Ken Livingston erklärte aber einmal vor Jahren, man halte diesen Sockel bewusst für Königin Elizabeth II. frei. Und nun stellt sich den für diese Dinge Verantwortlichen die Frage, ob statt mehr Schlagsahne oder des lange vergessenen William die just verstorbene Monarchin, vielleicht mit einem ihrer Lieblingspferde oder mit ein paar Corgis, auf diesen Sockel rücken soll.

Von dieser Idee angetan sind allerdings nicht alle, die an Elizabeth erinnert werden wollen. Der Tory-Abgeordnete David Jones zum Beispiel findet, Ihre Majestät auf einen von vier Sockeln am Platz zu stellen, gäbe ihr nicht die herausragende Stellung, die sie verdiene. Ausserdem könne man nicht zulassen, dass sie dann im Schatten Admiral Nelsons stehe, der über allem thront droben auf seiner Säule. Besser, man denke sich etwas anderes aus.

Auch Pferderennplätze könnten den Namen der Queen tragen.

Ein zweiter Vorschlag geht dahin, Elizabeth II. auf Parliament Square, dem Platz gegenüber dem Palast von Westminster, denkmalmässig zu verewigen. Da wäre sie nicht weit von ihrem ersten Premierminister, dem Kriegs-Premier Winston Churchill, oder von Nelson Mandela entfernt. Da es Pläne gibt, Parliament Square von einer Grünfläche in eine Fussgängerzone umzuwandeln, könne man sie dann einfach in die Mitte des Platzes stellen, meinen die Befürworter dieses Vorschlags – wohlwollend hinüberlächelnd zu Unter- und Oberhaus. «Eine nationale Debatte» sei vonnöten in dieser Frage, haben einige Politiker bereits verkündet.

Andere sind der Ansicht, dass eine solche Entscheidung «Sache des Königs» sei. Unterdessen ist auch schon geplant, mehr Strassen, Plätze und Parks nach ihr zu benennen. Auch Pferderennplätze (die Queen liebte die Rennen) könnten ihren Namen tragen. Der Rennplatz Doncaster will jedenfalls umgehend eine eigene Statue auf seinem Gelände errichten. Das Münster von York hat etwas Ähnliches geplant.

Und was Heathrow Airport betrifft, könnte statt eines lausigen Terminals am besten gleich der ganze Flughafen «Queen-Elizabeth-Airport» heissen. Eine Queen-Elizabeth-Linie der Londoner U-Bahn gibt es ja seit diesem Frühjahr schon. Eine lange Liste anderer Neu- und Umbenennungen wird zweifellos folgen – sobald man Luft geschöpft hat nach den turbulenten letzten zwölf Tagen und sich kümmern kann um die weitere Würdigung.

