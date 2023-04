Ausflugstipps für Ostern – Auf den Spuren von Pfahlbauern und Keltenfürsten Vom Oberland über das Mittelland bis ins Seeland – der Kanton Bern hat eine reiche archäologische Vergangenheit. Sechs Tipps für Frühlingsausflüge. Simon Wälti

Die Mönche hätten gerne noch weiter am Kloster Rüeggisberg gebaut, doch es fehlte am Geld. Foto: Adrian Moser

Betrachtet man eine Karte des Kantons Bern mit allen archäologischen Fundstellen, so wimmelt es geradezu von Punkten. Wer aber denkt, dass alles Wichtige erforscht ist, irrt. Immer wieder kommt Neues und Überraschendes ans Tageslicht, so etwa die Bronzehand von Prêles, eine grosse befestigte Siedlung der Kelten bei Roggwil oder die Eisfunde am Schnidejoch.