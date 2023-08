Auf dem Weg zur Mobilitätswende – Stadtberner Autoverkehr stagniert – auch dank Velooffensive? Die Stadt Bern will die Velo­infrastruktur ausbauen – etwa mit der neuen Station Welle 7. Ob mehr Leute vom Auto aufs Velo umsteigen, ist (noch) nicht nachweisbar. Bernhard Ott

Die neu eröffnete Velostation in der Welle 7 am Bahnhof Bern bietet Platz für 600 Velos. Foto: Franziska Rothenbühler

Jede fünfte Fahrt in der Stadt Bern wird mit dem Velo absolviert. Was sich die Stadt einst als Ziel ihrer Velooffensive für 2030 vorgenommen hat, ist bereits heute praktisch erreicht, wie diese Zeitung berichtete. Mehr Velos brauchen aber auch mehr Velowege und Abstellplätze, vor allem rund um den Bahnhof.

«Näher an die Bahngleise kommt man mit dem Velo nicht.» Marieke Kruit (SP), Gemeinderätin der Stadt Bern

Die Eröffnung der neuen Velostation in der Welle 7 am Freitag steht symbolisch für einen neuen Schwerpunkt in der städtischen Velooffensive. Im Vordergrund steht nicht primär eine weitere Erhöhung der Anzahl Velofahrten. Es geht nun eher um verstärkte Investitionen in die Infrastruktur. «Wir wollen eine Veloinfrastruktur schaffen, die der Nachfrage entspricht und auch sicher ist», sagt die zuständige Berner Gemeinderätin Marieke Kruit (SP). Den entsprechenden Kredit in der Höhe von 2,4 Millionen Franken haben die städtischen Stimmenden Ende November letzten Jahres genehmigt.

Mit der Rolltreppe kommt man von der neuen Velostation direkt in die Welle 7 hoch und gelangt so rasch zu den Bahnperrons. Foto: Franziska Rothenbühler

«Mehr Ordnung»

Die neue Velostation ist die fünfte in Bahnhofsnähe. Sie bietet Arbeitsplätze für Menschen, die sich in den Arbeitsmarkt wiedereingliedern. Und hat Platz für über 600 Zweiräder, wobei es für solche mit Anhänger, für E-Bikes und Cargo-Bikes spezielle Abstellflächen gibt. Kruit sprach bei der Eröffnung von einer erstklassigen Lage. «Näher an die Bahngleise kommt man nicht.»

«Wir wollen eine Veloinfrastruktur schaffen, die der Nachfrage entspricht.» Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) bei der Eröffnung der neuen Velostation Welle 7. Foto: Franziska Rothenbühler

Kruit erinnerte daran, dass mit der Station Welle 7 die heute noch am Hirschengraben und auf der Schanzenbrücke stationierten Zweiräder wegkommen sollen. «Wir wollen mehr Ordnung schaffen im öffentlichen Raum.» Als Anreiz zur Fahrt in die Velostation dient das Angebot, die Velos für 24 Stunden gratis abzustellen, das im Sinne eines Pilotversuchs auch in der nahen Station Postparc gilt.

Zugleich kündigte die Verkehrsdirektorin strengere Kontrollen der abgestellten Zweiräder insbesondere am Hirschengraben an. Auf Plakaten soll darauf hingewiesen werden, dass Velos nach drei Tagen abgeschleppt werden. Ab Anfang September wird der frei werdende Platz vorerst mit einer Möblierung versehen. Mittelfristig wird am Hirschengraben die Fussgänger­unterführung gebaut, die Teil des neuen Bahnhofzugangs sein wird.

Das Velochaos am Hirschengraben soll bald der Vergangenheit angehören. Mit einem Gratisangebot werden Velofahrende in die Velostation in der Welle 7 gelockt. Foto: Nicole Philipp

Mit der Velostation Welle 7 ist der Bedarf an Abstellplätzen in Bahnhofsnähe aber noch lange nicht gedeckt. Im Bereich des ehemaligen Schwesternhauses des Burgerspitals sei man mit der Planung einer neuen Station für 1300 bis 2000 Velos «auf guten Wegen», sagte Kruit. Beabsichtigt sind auch eine Erweiterung der bestehenden Velostation Schanzenbrücke und der Bau einer neuen Station in den SBB-Gebäuden am Bollwerk.

Vom Auto aufs Velo?

So erfreulich die steigende Zahl an Velofahrten auch ist: Ein Umsteigeeffekt vom Auto aufs Velo lässt sich (noch) nicht nachweisen, wie ein Blick auf den sogenannten Modalsplit zeigt, dessen neueste Zahlen die städtische Verkehrsdirektion für Bern berechnet hat. Der Modalsplit basiert auf Erhebungen des Bundesamtes für Raumentwicklung und illustriert den «Marktanteil» der verschiedenen Verkehrsmittel. Er zeigt unabhängig von der zurückgelegten Distanz den Anteil der Wege pro Verkehrsmittel an der Gesamtheit aller Wege, welche die Bevölkerung zu Fuss, mit dem Velo, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Auto zurückgelegt hat.

Während der Anteil der mit dem Velo zurückgelegten Wege von 11 (2010) auf 19 Prozent (2021) angestiegen ist, stagniert der Autoverkehr bei 22 (2010), respektive 23 Prozent (2021) – und dies trotz der Pandemie, die viele Leute aus Angst vor der Ansteckungsgefahr dazu bewog, das Auto zu benutzen.

Gemeinderätin Kruit warnt denn auch wegen des Pandemieeffekts vor voreiligen Schlüssen, etwa was den Einbruch des öffentlichen Verkehrs betrifft. Auch sei die Bevölkerung zum ersten Mal seit Jahrzehnten weniger unterwegs gewesen. Daher seien Vergleiche mit früheren Jahren heikel und verlässliche Aussagen schwierig. «Es ist aber so, dass die Zunahme des Veloverkehrs nicht primär auf Menschen zurückgehen dürfte, die nicht mehr Auto und dafür Velo fahren.» Man könne umgekehrt aber auch nicht schliessen, dass gar kein Umsteigen stattgefunden habe.

Weniger Autos gezählt

Eine Stagnation des Autoverkehrs oder gar eine Abnahme registrieren allerdings die permanenten Zählstellen in der Stadt. Dort werden alle Fahrzeuge registriert, auch die von Auswärtigen. Daher können diese absoluten Zahlen nicht direkt mit den relativen Zahlen des Modalsplits verglichen werden, die auf einer Erhebung unter der Stadtbevölkerung beruhen.

«Seit 2015 ist das Verkehrsvolumen auf den städtischen Autobahnen etwa gleich hoch geblieben.» Marieke Kruit (SP), Gemeinderätin und Verkehrsdirektorin der Stadt Bern

Trotzdem ist interessant, dass in absoluten Zahlen die Anzahl Autos auf Stadtgebiet abnimmt. So nahm von 2015 bis 2022 der Autoverkehr an der Murtenstrasse um 10 Prozent, auf der Monbijoubrücke um 17 Prozent und auf der Lorrainebrücke gar um 19 Prozent ab, wie die Verkehrsdirektion ausweist.

Jedes fünfte Auto, das 2015 über die Lorrainebrücke fuhr, tat dies 2022 nicht mehr. Seit 2021 gibt es dort eine breitere Spur für Velos. Foto: Barbara Héritier

Dies hatte nun aber erstaunlicherweise keine massive Zunahme des Verkehrs auf den Autobahnen zur Folge. Über eine längere Periode von 2010 bis 2021 sei an den Zählstellen des Bundes zwar eine Zunahme registriert worden, sagt Kruit. «Seit 2015 ist das Verkehrsvolumen auf der Autobahn aber etwa gleich hoch geblieben.»

Städte-App für Mobilität

Die Daten der Zählstellen und der Modalsplit messen unterschiedliche Dinge und sind von Pandemieeffekten verzerrt. Ziel der Stadt bleibt es, ein verstärktes Umsteigen der Stadtberner Bevölkerung vom Auto auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu erwirken.

Nebst dem erwähnten Ausbau der Veloinfrastruktur und der Verkehrsberuhigung setzt sie dabei auch auf technologische Lösungen. So arbeiten die Städte Bern, Zürich und Basel an der Entwicklung einer App, mit der Fahr- und Transportangebote auf Anfrage organisiert werden können, «wie sie in der Wahrnehmung vieler bisher nur das Auto bot», sagt Kruit.

