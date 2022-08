Oberdiessbach – Auf dem Vogt-Areal kann gebaut werden Die Bauherrschaft kann das Gesuch für die Realisierung einer Wohnüberbauung auf dem südlichen Arealteil der Vogt AG einreichen. pd

Das Areal der Vogt AG in Oberdiessbach. Auf dem südlichen Teil kann nun gebaut werden. Foto: PD

«Der Kanton Bern hat die Teil-Überbauungsordnung sowie die erforderlichen Änderungen des Baureglements und des Zonenplans am 12. August genehmigt», teilt der Gemeinderat von Oberdiessbach am Mittwoch mit. Zur Erinnerung: Die Gemeindeversammlung Oberdiessbach hatte der Überbauung bereits am 14. Juni 2021 zugestimmt. Auf dem südlichen Arealteil der Vogt AG soll eine Wohnüberbauung mit 70 Mietwohnungen realisiert werden. Die Firma Vogt konzentriert ihre Produktion künftig auf das nördliche Areal.