Auf dem Land droht ein Bibliotheken-Sterben

Modernisierung des Urheberrechts

Die Tantiemen, die Bibliotheken an Autoren entrichten müssen, sind nur eines von vielen Elementen in der aktuellen Revision des Urheberrechts. Der Hauptgrund ist die rasche Entwicklung in der digitalen Welt, der sich das Recht anpassen muss. Die Bundesrat wollte mit dieser Revision insbesondere die Internetpiraterie besser bekämpfen. Diese soll bei Hosting-Providern erfolgen, die Inhalte speichern. Bereits heute ist es üblich, dass Inhalte von Servern entfernt werden, wenn es Hinweise auf Urheberrechtsverletzungen gibt. Neu sollen die Provider verhindern, dass die illegalen Angebote erneut hochgeladen werden. Mit nur noch wenigen Differenzen geht die Revisionsvorlage zurück an den Nationalrat. (ki)