Start in den Sommermodus – Auf dem Berner Bundesplatz werden die Wasserfontänen eingeschaltet Nachdem die Fontäne auf dem Bundesplatz bereits Ende März hätte eingeschaltet werden sollen, ist es bald soweit: Ab kommendem Montag ist das Wasserpiel in Betrieb.

Nach einigen Wochen pandemiebedingter Verzögerung spritzen ab Montag wieder die 26 Fontänen des Wasserspiels auf dem Berner Bundesplatz. Bild: Keystone/Anthony

Ab Montag geht der Berner Bundesplatz in seinen Sommermodus: das Wasserspiel mit seinen 26 Fontänen wird in Betrieb genommen. Bis etwa Ende Oktober ist die Attraktion in Betrieb.

Eigentlich hätten die Fontänen bereits Ende März eingeschaltet werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Raum wurde die Inbetriebnahme des Wasserspiels dann aber verschoben, wie die Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Mittwoch mitteilte.

Das Wasserspiel wurde 2004 zusammen mit dem neu gestalteten Bundesplatz in Betrieb genommen. Seither gehört es fest zum Berner Stadtbild. An heissen Sommernachmittagen tummeln sich viele Kinder vergnügt in den hochaufschiessenden Fontänen. Die 26 Fontänen symbolisieren die Schweizer Kantone.

( SDA /zec )