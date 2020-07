Neues Kaffeelokal in Bern – Auf das Art Café folgt die Rösterei Im August eröffnet die Berner Kaffeerösterei in der Innenstadt ihr drittes Café. Adrian Hopf-Sulc

Das neue Lokal an der Gurtengasse wird 50 Innen- und 50 Aussenplätze aufweisen. zvg

Einst floss an der Gurtengasse 6 das leuchtend blaue Aarewasser in Strömen. Es handelte sich um einen beliebten Drink des Art Cafés, eines Anfang der Nullerjahre angesagten Lokals in der einstigen Partymeile Gurtengasse. Letztes Jahr machte das Art Café dicht – nun ist sein Nachfolger bekannt: Die Rösterei wird dort ihr drittes Lokal eröffnen. Die Kaffeebar gehört zur Berner Kaffeerösterei Blaser Café, die beim Güterbahnhof angesiedelt ist.

Die Rösterei wird an der Gurtengasse wird ab Anfang August Kaffee und andere Getränke sowie Süssgebäck und leichte Mittagsmenus anbieten, wie es auf Anfrage heisst. Das Lokal wird 50 Innen- und 50 Aussenplätze zählen und unter der Woche ab 7 Uhr morgens bis Ladenschluss geöffnet sein, samstags ab 8 Uhr. Wie im ersten Rösterei-Lokal an der Güterstrasse werden an der Gurtengasse auch Kaffeemaschinen und -röstungen verkauft werden.

Das erste Lokal der Rösterei neben dem Blaser-Café-Sitz an der Berner Güterstrasse. zvg

Zusätzlich zum Lokal an der Güterstrasse betreibt die Rösterei am Bubenbergplatz 10 eine Filiale gemeinsam mit der Bäckerei Reinhard. Diese wird mittelfristig aber dem neuen Bahnhofausgang zum Opfer fallen. Noch sei offen, ob die Rösterei nach dem Abriss und Neubau des Hauses dort weiter vertreten sein werde, heisst es bei Blaser Café.