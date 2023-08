Auf Bahnübergang in Köniz – 35-Jähriger von Zug erfasst und tödlich verletzt Am Dienstagnachmittag kam es in Köniz zu einem Bahnunfall. Ein Mann, der die Geleise überqueren wollte, wurde vom Zug erfasst.

Am frühen Dienstagnachmittag kam es beim Bahnübergang an der Landorfstrasse in Köniz zu einem Unfall, wobei ein Mann starb.

Dieser beabsichtigte offenbar, bei geschlossenen Bahnschranken die Geleise zu überqueren, als er von einem Zug erfasst wurde, der in den Bahnhof Köniz einfuhr. Trotz Vollbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 35-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Der Bahnverkehr zwischen Bern und Schwarzenburg war für mehrere Stunden unterbrochen, es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Die Landorfstrasse musste für die Unfallarbeiten komplett gesperrt werden. Neben Polizei und Feuerwehr stand auch ein Care Team im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen.

flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.