Ehemaliger Corona-Hotspot Ischgl – Auf Après-Ski-Tour im berüchtigten Wintersportort

Ski-Saison in Ischgl – Auf Après-Ski-Tour im berüchtigten Wintersportort Ischgl versucht nach dem Corona-Gau vor 21 Monaten den Neustart. Mit Sitzpflicht, Sperrstunde und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Wie geht Party mit Pandemie-Regeln? Marlene Knobloch aus Ischgl

«Wir können da nichts dafür»: Ein paar Wochen vor dem Corona-Ausbruch 2020 hat Bernhard Zangerl das «Kitzloch» übernommen. Kurz danach war es berüchtigt. Foto: Johann Groder (Keystone)

Mit den Schnäpsen verschwimmen die Hygieneregeln an Tischen und Wänden. Es ist noch nicht mal 19 Uhr, jemand stapft in Skihose durch die Bar, andere sitzen im Paillettenkleid oder mit weit aufgeknöpften Hemden an den hohen Holztischen. Eine ältere Französin hebt eine tropfende Champagnerflasche aus dem Eimer, schenkt dem jungen Italiener ein, den sie eben kennengelernt hat. Hirschgeweihe stieren in den Raum, neben Fotos von Lokallegenden, Herzchenstickern und einem Warnschild, auf dem steht: «Trinke niemals Wasser.» Lila und grüne Partylichter strahlen auf die Balken an der Decke. Der DJ spielt den Ballermann-Hit «Ich schwanke noch». Willkommen in «Nikis Stadl». Eine Après-Ski-Legende in Ischgl – und ein verrufener Name in dieser Pandemiegeschichte.