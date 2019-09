«Auch Tiere spüren die Umweltbelastung»

Was fasziniert Sie so am Beruf des Tierarztes?

Ganz einfach: Ich liebe Tiere. Und ich liebe es, ihnen zu helfen.

Welches sind die grössten Herausforderungen bei der Behandlung von Kleintieren?

Je kleiner ein Tier, umso schwieriger ist es. Bei Hunden und Katzen kann ich in der Praxis Blut abnehmen oder einen Venenkatheter setzen. Bei einer Maus ist das unmöglich. Wichtig ist für mich aber auch, dass ich die Psyche eines Tieres «lesen» kann und so spüre, was es braucht, damit die Untersuchung gut verläuft. Einem ängstlichen Tier versuche ich, Sicherheit zu vermitteln, während ein Wildfang liebevolle Autorität spüren muss. Obwohl ich mir der Individualität der Tiere bereits während meines Studiums bewusst war, habe ich erst in der Praxisarbeit verstanden, wie wichtig dieser Punkt ist.