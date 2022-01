Sängerin Lucia Cadotsch – Auch T.C. Boyle schwärmt von ihr Die Welt ist des Lobes voll für die Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch, die mit fremden Liedern zum eigenen Ausdruck gefunden hat. Nun tritt sie am Be-Jazz-Winterfestival auf. Ane Hebeisen

Nähert sich auf ganz und gar nicht klassische Weise den Jazzklassikern an: Lucia Cadotsch. Foto: Dovile Sermokas

Es ist ein leicht befremdliches Happening, das sich am Abend des 1. Juni 2017 in der Hamburger Werft Blohm & Voss zuträgt. Auf der Bühne, ganz hinten im mächtigen, zum Konzertort hergerichteten Gebäude, steht die Sängerin Lucia Cadotsch und tanzt zu einem Beat, den es gar nicht gibt. Links von ihr rollt ein Tastenmann liebliche Klangteppiche aus, rechts schnattert ein Saxofonist, und in der Mitte hat Lucia Cadotsch mit der Interpretation des Billie-Holiday-Klassikers «Some Other Spring» begonnen. Aus der schleppenden Jazz-Ballade wird hier ein verwinkeltes, bizarres Stück Musik, irgendwo zwischen Kunst, Köstlichkeit und Kuriosität. Der Applaus aus den voll besetzten Sitzreihen ist höflich. Richtig euphorisch ist er nicht.