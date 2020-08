Explosion eines Blindgängers – Auch nach dem schweren Unfall scheute er kein Abenteuer Ein Blindgänger im Gantrischgebiet verletzte vor 50 Jahren sechs Pfadfinder. Der heute 62-jährige Sander Mallien wurde am schwersten verwundet, doch machte ihn der Vorfall nicht zum Angsthasen. Markus Dütschler

Ferienidylle in Spiez: Trotz des schweren Unfalls vor 50 Jahren kehrt der Aargauer Sander Mallien immer wieder gerne in den Kanton Bern zurück. Foto: Adrian Moser

Wenn in einem Film einer sagt, er kenne eine Abkürzung, ist man als Zuschauer auf das Desaster gefasst. So ist es auch am 30. August 1970 im Gantrischgebiet. Sieben Pfadfinder, alle um die 12, sind als Jüngste der Gruppe müde vom Marschieren. Einer rät zur Abkürzung über ein Schneefeld. Dabei entdeckt ein Bub einen Gegenstand, ein Artilleriegeschoss, das nach einer Schiessübung der Armee beim Gantrisch-Seeli versehentlich liegen geblieben ist. Die anderen treten neugierig näher. Der Finder wirft das Teil in einen Graben. Der Blindgänger detoniert.