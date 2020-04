Schmerzliche Verdienstausfälle – Auch kleine Schulden bereiten grosse Sorgen Familien und Geschäftsinhaber geraten wegen der Corona-Krise jäh in finanzielle Schwierigkeiten. Ein von Bernern geprägtes Hilfswerk hilft rasch. Markus W. Dütschler

Schnelle finanzielle Hilfe: Corinne Wissing, Roland Jeanneret und Nicole Herzog (v. l.) – mit korrektem Corona-Abstand. Foto: Adrian Moser

Die meisten, die beim Crowdfunding «I care for you» anklopfen, hätten noch vor einem Monat nie gedacht, dass sie einen Zustupf nötig haben würden. Doch jetzt seufzen sie im Gespräch mit der Geschäftsstelle von «Zäme für Alli»: «Ich weiss nicht, wie ich den April überstehe.» Geschäftsführerin Corinne Wissing-Daepp nennt Beispiele. Da hat eine Frau einen Coiffeursalon oder ein Nagelstudio eröffnet, das geschlossen ist. Der erhoffte Zusatzverdienst verwandelt sich in einen Ballast. Eine Modeboutique sitzt auf der Frühlingskollektion. Die teuren Kleider müssen später auf dem Wühltisch verramscht werden. Ein Koch kündigte den Job für eine Sommersaisonstelle, doch der neue Arbeitgeber sagt ab. Nun brummt ihm die Arbeitslosenkasse entschädigungslose Einstelltage auf. Da hat eine Beizerin einen Vorrat für die Fasnacht angeschafft, die plötzlich abgesagt wird. Ein Coach sollte für x-Tausend Franken Kurse erteilen, die gecancelt sind. «Manche Hilfesuchende weinen am Telefon», sagt die Geschäftsführerin.