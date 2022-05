Drittes Angebot im Kanton – Auch in Burgdorf übernehmen jetzt die Hebammen Im Emmental öffnet ein neues Geburtshaus. Es wirbt mit der Nähe zum Spital. Gerade im Kanton Bern kann dies ein grosser Vorteil sein. Sarah Buser

Werdende Mütter können ihre Babys in Burgdorf künftig in einem Geburtshaus zur Welt bringen. Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

Bisher gibt es im Kanton Bern nur in Ostermundigen und in Zweisimmen ein Geburtshaus. Nun kommt ein drittes dazu. Dieses wird am 1. Juni in Burgdorf eröffnet und grenzt direkt an das Spital Emmental. Das Haus wird von drei Hebammen geführt.