Nach den Pentagon Leaks – Auch in Bern wälzen Jungspunde hochgeheime Akten Ist ein Geheimdienst-Leck wie in den USA in der Schweiz ebenfalls möglich? Die Antwortet lautet: Ja, aber. Thomas Knellwolf

US-Sicherheitskräfte verhafteten am Donnerstag einen Verdächtigen im Zusammenhang mit den Pentagon Leaks. Foto: Keystone

Die Pentagon Leaks beschäftigen auch in Bern Geheimdienst-Fachleute. Just während eines Treffens der überschaubaren schweizerischen Nachrichtendienst-Szene am Donnerstag in Bern ging die «Breaking News» um die Welt, dass in den USA ein 21-jähriger IT-Mitarbeiter der Nationalgarde verhaftet wurde.