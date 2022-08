Hat die ukrainische Armee gegen das humanitäre Völkerrecht verstossen? Die NGO Amnesty International wirft ihr genau dies vor. Ukrainische Soldaten in Donezk (10. August 2022).

Amnesty International kritisiert die Ukraine in einem kürzlich publizierten Bericht, weil deren Armee in Wohngebieten kämpfe und so Zivilisten gefährde. Wieso macht Ihre Organisation die Opfer zu Tätern?

Das humanitäre Völkerrecht gilt für beide Seiten. Der Schutz der Zivilbevölkerung hat höchste Priorität. Auch die Ukraine muss sich Kritik gefallen lassen, obwohl sie sich gegen die russische Aggression verteidigen muss.