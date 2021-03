Verkürzte Strecke

Was Gut-Behrami nicht gerade freuen dürfte: Der Super-G beginnt wegen Schneefalls in der Nacht und Nebels auf der Strecke beim Reservestart, wird also verkürzt.

Das erhöht natürlich Vlhovas Chancen. Wobei die Supertechnikerin auch sonst für Spitzenplätze gut ist im Super-G, Anfang Februar fuhr sie in Garmisch auf Platz 2.

Sollte der Super-G komplett ausfallen, wäre der Gesamtweltcup so gut wie entschieden.