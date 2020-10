Noch mehr Spiel-Verschiebungen – Auch der FC Sion muss in Quarantäne Nach dem FC Basel müssen sich auch die Walliser für zehn Tage isolieren. Weitere Partien müssen verschoben werden. Laura Inderbitzin

Die Sittener müssen in Quarantäne. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Zuerst der FC Basel, nun der FC Sion: Auch die Walliser müssen nach mindestens einem positiven Corona-Test im Umfeld der ersten Mannschaft geschlossen in Quarantäne. Dies teilte der Club am Mittwochabend mit. Um welche und um wie viele Spieler es sich handelt, wurde allerdings nicht kommuniziert.

Sion kann somit das Training erst am Samstag, 31. Oktober, wieder aufnehmen. Folglich müssen auch die Spiele gegen Servette an diesem Sonntag sowie gegen den FC Luzern vom 1. November verschoben werden. Der Club gibt laut eigenen Aussagen nicht mehr Informationen zu diesem Sachverhalt.

Wallis stark betroffen

Im Wallis ist ebenfalls am Mittwoch bekannt geworden, dass die Proficlubs neu unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen müssen. Der Kanton ist in der Schweiz derzeit am stärksten betroffen von der Corona-Pandemie.