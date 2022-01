Besorgt über Situation in China – Auch Dänemark und Niederlande boykottieren Olympische Spiele Die beiden Länder schliessen sich dem diplomatischen Boykott an – aus Besorgnis über die Situation in China. Sportler nehmen jedoch an den Spielen teil.

Mehrere Staaten haben einen Boykott der Olympischen Spiele angekündigt. Studenten protestieren in Jakarta in Indonesien dafür angesichts der Situation der Uiguren in China. (14. Januar 2022) Foto: Tatan Syuflana (Keystone)

Nach den USA und anderen Ländern wollen auch Dänemark und die Niederlande keine politischen Vertreter zu den Olympischen Winterspielen nach Peking schicken. Grund seien die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in China, teilte der dänische Aussenminister Jeppe Kofod am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Niederlande begründeten den Schritt hingegen mit der Schwierigkeit, angesichts der strengen Corona-Massnahmen bilaterale Gespräche mit chinesischen Vertretern führen zu können.

Der dänische Aussenminister erklärte, er bedauere, dass es innerhalb der EU bisher noch nicht gelungen sei, eine gemeinsame Haltung zu finden. «Es ist kein Geheimnis, dass wir in Dänemark sehr besorgt über die Menschenrechtssituation in China sind». Die Regierung werde die Spiele in Peking daher nicht besuchen. Dänische Sportler würden aber teilnehmen.

Kündigt das diplomatische Fernbleiben Dänemarks von den Olympischen Spielen an: Aussenminister Jeppe Kofod bedauert, dass sich die EU-Staaten noch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten. Foto: Toms Kalinis (Keystone)

Die Niederlande betonten indessen, dass es sich nicht um einen politischen Boykott handele, wie ihn etwa die USA, Kanada, Australien und Grossbritannien angekündigt haben. Vielmehr seien angesichts der strikten Corona-Einschränkungen keine Treffen mit chinesischen Regierungsvertretern möglich.

«Bei diesen Treffen könnten wir auf einer vernünftigen Ebene mit den Behörden über die Besorgnis der Niederlande angesichts der Menschenrechtslage sprechen», sagte der niederländische Aussenamtssprecher Frits Kemperman der Nachrichtenagentur AFP. Weil das aber nicht möglich sei, sei die Regierung zu dem Schluss gekommen, «dass wir keine offizielle Delegation entsenden werden».

König solidarisiert sich mit Fans

Auch der niederländische König Willem-Alexander habe seine Teilnahme an den Spielen abgesagt, fügte Kemperman hinzu. Er habe diesen Entschluss gefasst, da es niederländischen Fans nicht möglich sei, nach Peking zu reisen und die heimischen Athleten anzufeuern.

Zuvor hatten unter anderem bereits die USA, Grossbritannien und Japan einen diplomatischen Boykott der im kommenden Monat stattfindenden Spiele verkündet. Auch deutsche Politiker wollen nicht zu den Spielen reisen. Unter anderem Berichte über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in der westchinesischen Provinz Xinjiang sorgen seit langem für diplomatische Spannungen mit der Regierung in Peking.

Abo Diplomatisches Dilemma Der grosse Eiertanz des Bundesrats um Olympia Coronavirus entscheidet über Trip Ein Regierungsmitglied soll nach Peking reisen Auch in der Schweiz ist ein Boykott ein Thema. Menschenrechtsorganisationen und einzelne Aussenpolitikerinnen und -Politiker rufen den Bundesrat dazu auf, ein Zeichen gegen China zu setzen. Bundespräsident Ignazio Cassis will nicht nach Peking reisen, Sportministerin Viola Amherd ebenfalls nicht. Als zweiter Ersatz von Cassis käme am ehesten Vizepräsident Alain Berset infrage. Die Regierung könnte sich aber auch auf tieferer Ebene vertreten lassen, etwa durch Staatssekretärin Livia Leu – mit dem Risiko, dass Peking das als Affront verstehen könnte. Auch die Entsendung eines Alt-Bundesrats wäre denkbar – als möglicher Name kursiert der von Samuel Schmid. Lesen Sie mehr dazu: Der grosse Eiertanz des Bundesrats um Olympia

