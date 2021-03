Homeoffice wird zum Standard – Auch Beamte sollen nach der Pandemie daheim arbeiten Wegen der Pandemie änderte der Berner Regierungsrat seine Meinung. Kantonsangestellte sollen künftig das halbe Pensum im Homeoffice arbeiten dürfen. Sarah Buser

Homeoffice: Was vor der Pandemie nur zögerlich angeboten wurde, ist nun für viele zur Normalität geworden. Foto: Keystone

Seit dem 18. Januar gilt in Schweizer Unternehmen Homeofficepflicht. Auch das Kantonspersonal arbeitet seither, wo möglich, von zu Hause aus. Was vor der Pandemie nur zögerlich angeboten wurde, ist nun für viele zur Normalität geworden. Eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte stellte nach dem ersten Lockdown fest, dass die Mehrheit der Befragten im Homeoffice mindestens gleich produktiv wie im Büro ist. Firmen wittern Sparpotenzial bei den Büroräumlichkeiten, die sie reduzieren können.

In öffentlichen Verwaltungen wurde vor der Pandemie Homeoffice fast gar nicht erlaubt, auch technisch war dies in vielen Ämtern gar nicht möglich. Diesen Mittwoch wurden im Grossen Rat nun zwei Motionen behandelt, die mehr Homeoffice in der Kantonsverwaltung fordern. Die eine schlägt einen Tag Homeoffice pro Woche vor, die andere einen Anspruch auf bis zu 100 Prozent Homeoffice. Grundsätzlich könne Homeoffice in Zukunft im Umfang von bis zu 50 Prozent des Arbeitspensums gewährt werden, so der Regierungsrat in seiner Antwort. Einen Anspruch auf Homeoffice unterstützt er jedoch nicht.