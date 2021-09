Diskussion um Stimmrechtsalter – Auch 16-Jährige sollen an die Urne Die Klimajugend sorgt für einen Sinneswandel in der Politik. Der Grosse Rat will das Stimmrechtsalter im Kanton Bern auf 16 Jahre senken. Simon Wälti

Der Klimaschutz hat auch im Kanton Bern zahlreiche junge Menschen politisiert. Foto: Susanne Keller

Im Kanton Bern sollen in Zukunft auch 16- und 17-jährige Jugendliche stimmen und wählen dürfen. Der Grosse Rat will die Verfassung entsprechend anpassen und auch das Gesetz über die politischen Rechte ändern. Die Entscheide fielen am Montagnachmittag mit 87 zu 60 respektive mit 92 zu 60 Stimmen. Ein Rückweisungsantrag der SVP wurde abgelehnt.

Für die Senkung votierten Linke, Grüne und Mitteparteien. Die Senkung gilt nur für das aktive Wahlrecht, beim passiven Wahlrecht bleibt die heutige Limite von 18 Jahren bestehen. Das heisst, die Jugendlichen können sich erst ab diesem Alter für ein politisches Amt bewerben und sich als Kandidierende für Wahlen aufstellen lassen.