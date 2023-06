Berner Krankenkasse im Minus – Atupri verliert Versicherte und Geld Für die Berner Krankenkasse ist 2022 ein Jahr zum Vergessen. Sie büsst ein Sechstel der Kundschaft ein und verbucht auch finanziell ein beträchtliches Minus. Julian Witschi

Die Krankenkasse Atupri mit Hauptsitz an der Zieglerstrasse in Bern ist 2022 stark unter Druck geraten. Foto: Franziska Rothenbühler

Atupri weist für das vergangene Jahr einen Verlust von 66,7 Millionen Franken aus. Dies nach einem Gewinn von 23,7 Millionen im Vorjahr. Es ist der erste Verlust der einstigen Betriebskrankenkasse der SBB seit 2015.

Als Gründe nennt die Firmenleitung im Geschäftsbericht das deutlich negativ ausgefallene versicherungstechnische Ergebnis sowie Anlageverluste an den Kapitalmärkten. Praktisch alle Anlagekategorien hätten Buchverluste erlitten. Eine ähnlich schlechte Entwicklung sei das letzte Mal im Jahr 1931 zu verzeichnen gewesen.

Zudem wechselten Versicherte zu Managed-Care-Modellen und hohen Jahresfranchisen. Deshalb sanken die Prämieneinnahmen pro Kopf, während überproportional mehr in den Risikoausgleich eingezahlt werden musste. Hinzu kam der Covid-19-Nachholeffekt bei den Leistungszahlungen. Kurz: Während die Prämieneinnahmen um 1 Prozent sanken, stiegen die ausbezahlten Leistungen um 3 Prozent und der Betriebsaufwand um 7 Prozent.

Schliesslich kehrten Atupri auf Anfang 2023 auch noch vielen Kundinnen und Kunden den Rücken. Bei der Grundversicherung beträgt der Aderlass gut 40’000 Versicherte oder fast 21 Prozent auf noch 152’000 Kundinnen und Kunden.

Wegen ihrer überdurchschnittlichen Prämienerhöhung habe Atupri mit dem Abgang von Kundinnen und Kunden gerechnet. «Wir haben diesen in Kauf genommen, um eine vorteilhafte Ausgangslage für ein nachhaltiges Wachstum und eine versicherungstechnisch weiterhin solide Basis zu schaffen», heisst es im Geschäftsbericht. Die Unternehmensleitung muss also noch an der Trendwende arbeiten.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.