Hammerattacke auf offener Strasse – Attentat auf französischen Zentralbank-Chef in Basel François Villeroy de Galhau, einer der wirtschaftspolitisch mächtigsten Männer der Welt, wurde angegriffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tötungsversuch und politischem Motiv. Thomas Knellwolf Mirjam Kohler Hans Ulrich Schaad

François Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France hält sich oft in der Schweiz auf, hier am WEF 2022 in Davos. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Es blieb ein Geheimnis des Sommers. Die Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft schaffte es nur lokal in die Randspalten der Presse. Am 26. Juni 2022 wurde ein älterer Mann in Basel mit einem Hammer attackiert. Der Angreifer hörte nicht auf, auf sein Opfer einzuschlagen, auch nicht, als dieses am Boden lag – bis Passanten eingriffen und den Täter überwältigten. Dies alles teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Morgen danach mit.