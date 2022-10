Sprachdefizite an Berner Schulen – Attacke auf Frühfranzösisch Seit Sommer sind zwar Alternativen zum umstrittenen Lehrmittel «Mille feuilles» zugelassen. Die Kritik an Frühfranzösisch wird dennoch lauter. Quentin Schlapbach Mirjam Comtesse Christian Pfander (Fotos)

Seit seiner Einführung 2011 steht das Lehrmittel «Mille feuilles» in der Kritik. Foto: Daniel Desborough

Französischunterricht in einer dritten Klasse in der Stadt Bern: Die Kinder gestalten Plakate. Ins Zentrum kleben sie ein Foto von sich. In die Ecke oben links schreibt ein Mädchen «J’aime lire» und zeichnet ein Harry-Potter-Buch dazu. Ein Bub setzt über sein Bild «Je m’appelle Moritz». Die Kinder wirken konzentriert, die Arbeit macht ihnen sichtlich Spass. Die einen verweilen allerdings lieber beim Zeichnen als beim Schreiben.