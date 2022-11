Umbauprojekt in der Stadt Bern – Asylunterkunft wird zu Luxuswohnraum Zwei Häuser in Bern, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, werden saniert. Der Kanton sucht derweil unter grossem Druck nach neuem Wohnraum. Simon Wälti

Im Herbst 2024 sollen am Kanonenweg in der Stadt Bern zehn «herrschaftliche Eigentumswohnungen» bezugsbereit sein. Foto: Nicole Philipp

Am Hang zwischen Stadtbach und Länggasse in Bern steht eine repräsentative Häuserzeile – sonnig, mit Aussicht und grossen Gärten. Seit 2016 sind in zwei der Liegenschaften Asylsuchende untergebracht. Die Stadt Bern mietete damals die Häuser am Kanonenweg 12 und 14. Die rund 60 Zimmer sollten dazu dienen, den notwendigen individuellen Wohnraum für jene Flüchtlinge bereitzustellen, die aus einer Kollektivunterkunft ausziehen konnten.