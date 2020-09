Abgang nach 129 Spielen – Assalé wechselt nach Frankreich Der Stürmer Roger Assalé, der seit 2017 bei YB unter Vertrag steht, hat bei Dijon FCO für vier Jahre unterschrieben.

Erzielte in 129 Pflichtspielen 44 Tore: Roger Assalé wechselt nach Frankreich. Bild: Keystone

Roger Assalé wechselt in die Liga des aktuellen Weltmeisters: Der Nationalspieler der Elfenbeinküste hat bei Dijon FCO in der französischen Ligue 1 einen Vierjahresvertrag unterschrieben, wie die Young Boys am Samstag in einem Communiqué mitteilen.

Assalé war im Februar 2017 von TP Mazembe aus der Demokratischen Republik Kongo zu YB gekommen und verlässt die Berner als dreifacher Meister und Cupsieger. Für YB kam der 26-Jährige in 94 Super-League-Partien zum Einsatz und erzielte dabei 31 Tore und 25 Assists. Insgesamt absolvierte er für YB 129 Ernstkämpfe (44 Treffer, 31 Assists).

Anfang 2020 war er leihweise zu Leganés in die Primera Division transferiert worden und sorgte mit guten Leistungen und einem Treffer gegen Real Madrid für Aufsehen. Da Leganés den Abstieg nicht verhindern konnte, kehrte Assalé im Sommer zu den Young Boys zurück.

