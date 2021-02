Der Poller auf närrischer Mission – Asoziale Fasnachtströten Poller-Kolumnistin Gisela Feuz versucht sich in Heimfasnacht und zettelt eine Fehde an. Gisela Feuz

Frau Feuz: ALAAAAAAAFFFFFFF!!



Nachbar (durchs Loch in der Küchendecke): Feuz, was zum Teufel ist denn bei dir unten los?

Frau Feuz: Ich feiere Fasnacht.



Nachbar: Du bist Fasnächtlerin???



Frau Feuz: Nein, nicht wirklich. Aber in Luzern haben sie Staatstrauer ausgerufen und in

Basel stehen sie kurz vor dem kollektiven Selbstmord. Da kann man sich doch auch mal

bisschen solidarisch zeigen, nicht?! ALAAAAAAFFFFFFFF!



Nachbar: Du weisst aber schon, dass man «Alaaf» in Köln rumschreit und nicht in der

Schweiz, oder?!



Frau Feuz: Ach, Alaaf, Ahoi, Urknall, Karneval, Fasnacht, Fasching, fünfte Jahreszeit, ist doch

alles Hans was Heiri, MORGESTRAAAAAAICH, VORWÄRTS, MARSCH!! Ich mach jetzt eine

Cortège von der Küche ins Wohnzimmer, dort löte ich drei Liter Kafi Zwetschgenlutz und

werfe Konfetti durch die Gegend. Dann weiberfasnachte ich mit Pauken und Trompeten ins

Gästezimmer mit Zwischenstopp im Entree beim Holdrio-Stand, dann sühudiumzuge ich

Richtung Schlafzimmer, dort flötle ich bisschen am Piccolo rum und zum Endstreich schunkle

ich wieder zurück in die Küche. Dann hab’ ich eine Woche lang einen Todeskater und in neun

Monaten gebär ich ein Kind aus – i schwöre – unbefleckter Empfängnis. Fasnacht in a

nutshell, wie der Zürcher sagen würde.



Nachbar: Feuz, du hast doch definitiv einen an der Gugge.



Frau Feuz: Jetzt sei hier mal nicht päpstlicher als der Papst. In erster Linie hoff ich ja, die

ollen Musen anzulocken.



Nachbar: ???



Frau Feuz: Na die neun griechischen Damen zuständig für die schönen Künste. Sind ja weiss

Gott, pardon, weiss Zeus auch keine Kinder von Traurigkeit und lassen normalerweise keine

Orgie aus. Ich bräuchte die jetzt ganz dringend, denn in zwei Wochen geh ich mit meiner

Band ins Studio und muss bis dahin noch sieben Songtexte schreiben. Weisch wieni meine?!



Nachbar: Du veranstaltest diesen ganzen Fasnachtsseich nur, weil du hoffst, Musen in deine

Wohnung zu locken, die dir dann zu Kreativität verhelfen? Jesses Feuz. Da kannst du ja gleich

QAnon beitreten mit dem Aberglauben-Potenzial.



Frau Feuz: KLAPPE DORT OBEN! UND DIESE BLÖDEN SAUWEIBER VON MUSEN ...



Nachbar: … ist ja gut, jetzt beruhig dich mal. Was hast du denn bis anhin geschrieben?



Frau Feuz: I’m a rockstar / sitting in a bar / hinein comes the Schmutzli / da stutzi / because

is dreckig wiene moore / so I give him paar ad Ohre / «you dirty Ferkel you» I say / «you

better go jetzt wieder hei» / The Schmutzli begins to cry / I nearly say goodbye / but then

the Schmutzli quietly says: «vom Feuer der Fasnacht lebt nunmehr die Glut / das tut dem

Herzen so gar nicht gut / Ob Basel, Luzern oder Langenthal / alle sagen ‹Corona, you can

mich mal›» Fertig. Wahnsinnig gut, oder?! Dieser Pluralismus! Diese Intertextualität!

Postmoderne in Reinform. Pulitzerpreisverdächtig.



Nachbar: Das ist so unglaublich schlecht, dafür würde dich jede Muse und jeder Fasnächtler

geteert und gefedert aus der Stadt jagen.



Frau Feuz: Ach Nachbar. Was mach ich denn nun? Ich kann doch nicht ohne Songtexte ins

Studio.



Nachbar: Na was man halt so tut, wenn man in der Bredouille steckt. Ablenken. Behaupten,

man fliege zum Mond. Oder einen Krieg anzetteln.



Frau Feuz: Nun gut. IHR ELENDEN EINSIEDLER FASNÄCHTLER, WAS SEID IHR EIGENTLICH FÜR

ASOZIALE TRÖTEN?! ICH HOFF, EUCH WACHSEN DIE MASKEN AN DEN GESICHTERN AN!

HIER, NEHMT DIES! (Feuz wirft theatralisch den Backhandschuh auf den Boden. Dann zum

Nachbar) Und? Wie war ich?



Nachbar: Ganz gut. Ich hol mir jetzt den Liegestuhl und machs mir hier oben bequem. Das

will ich sehen, wie dich die Einsiedler zu Tode schunkeln.