Debatte um CO₂-Ausstoss – Asien sucht eine neue Klimapolitik Indonesiens Staatschef Joko Widodo, der sich beim G-20-Gipfel in Bali als umtriebiger Gastgeber präsentiert hat, verspricht eine grüne Wirtschaft. David Pfeifer aus Nusa Dua

War beim Treffen in Bali omnipräsent: Der indonesische Präsident Joko Widodo bei der Pflanzung neuer Mangroven. Foto: Alex Brandon (AP)

Man konnte beim G-20-Gipfel in Nusa Dua auf Bali den Eindruck haben, der Gastgeber Joko Widodo sei gleichzeitig überall. Am Sonntag verkündete er eine Initiative für einen Pandemiefonds. Am Montag begrüsste er die Staatsgäste, setzte sich aber auch zu einem Gespräch mit Joe Biden zusammen, bevor dieser ein paar Meter weiter gefahren wurde, zu seinem Treffen mit Xi Jinping. Da traf sich Jokowi, wie er im Land genannt wird, schon mit Japans Premier Fumio Kishida und tauchte später sogar im Medienzentrum auf, umringt von Journalistinnen und Journalisten, wie der Sänger einer Boyband.

Wer dachte, es gäbe ihn doppelt, lag nicht mal falsch, denn bei der internationalen Konferenz zur Digitalen Transformation war Joko Widodo auch als Avatar zu bewundern. Die Digitalisierung sollte eines der grossen Themen beim G-20-Treffen sein, bis der Krieg alles erdrückte. Es treffen sich ja nicht nur die Chefinnen und Chefs der Staaten mit ihren Delegationen beim Gipfel auf Bali, hier werden auch Initiativen gestartet, die im besten Fall die Welt ein wenig verbessern. Der digitale Widodo spricht also von den Möglichkeiten der Vernetzung, vom «Digitalen Archipel», der Indonesien werden soll. Das grösste muslimische Land der Erde mit 280 Millionen Einwohnern ist ein rasch wachsender, weit verteilter Inselstaat, was Transport und Kommunikation erschwert.

USA führen beim CO₂-Ausstoss

Wachstum ohne verstärkten CO₂-Ausstoss zu erreichen, ist ein drängendes Problem der Zukunft, vor allem in dynamisch wachsenden Ländern wie Indonesien. In Europa beträgt der CO₂-Ausstoss pro Kopf derzeit 8 Tonnen pro Jahr, in den USA sind es 11,6 Tonnen. «Wie ich mit meinen kanadischen Freunden besprochen habe, sind wir verpflichtet, uns mit den Ländern zu befassen, die nicht die Hauptursache für viele unserer Probleme sind, die aber jetzt mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen haben», sagte der US-Präsident in seiner Rede bei dem Treffen.

In Asien, wo 59 Prozent der Weltbevölkerung leben, werden 4,1 Tonnen pro Kopf ausgestossen. In China sind es bereits 6,6 Tonnen. Diesen Weg will man nicht weitergehen. Widodo erklärte, Indonesien sei entschlossen, eine grüne Wirtschaft zu schaffen. Zu Indonesiens Zielen gehört die Reduzierung der Emissionen, der Ausbau erneuerbarer Energien, der Ausstieg aus der Kohle. Indonesien ist der weltweit grösste Exporteur von Palmöl, regelmässig kommt es dort zu grossflächigen Brandrodungen. Auch Landwirtschaft und Kohleabbau sind starke Wirtschaftszweige, und China ist der wichtigste Handelspartner. Das Land braucht Energie und baut deshalb immer noch neue Kohlekraftwerke.

Indien, mit nur 1,8 Tonnen CO₂-Ausstoss, will das Thema Klimagerechtigkeit in den Fokus stellen.

Im Dezember übernimmt Indien die G-20-Präsidentschaft, im September 2023 steht der nächste Gipfel an. Der künftige Gastgeber Narendra Modi verwies gestern auf Bali noch einmal auf das Motto: «One Earth, One Family, One Future.» Indien, mit nur 1,8 Tonnen CO₂-Ausstoss, will das Thema Klimagerechtigkeit in den Fokus stellen, «und sollte den Fokus wieder auf den globalen Süden lenken», wie die «Hindustan Times» Modis Reise nach Bali kommentierte.

Am Ende des Treffens kam es noch zur Pflanzung von Mangroven, einer «symbolischen Geste gegen den Klimawandel», wie ein Sprecher sagte. Joko Widodo erklärte dabei, wie viele Sorten es gebe und dass sie bis zu hundert Jahre alt werden könnten – wenn man sie nicht fälle. Vielleicht war die Pflanzung auch eine Wiedergutmachung für die Mangroven, die beseitigt wurden, um der Autobahn Platz zu machen, auf der die Staatsgäste dann wieder zum Flughafen gefahren wurden, um in ihre Heimat zurückzufliegen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.