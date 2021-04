Viertelfinals der Europa League – Arsenal zaubert sich locker in den Halbfinal Die Gunners zeigen gegen Slavia Prag nach einem durchzogenen Hinspiel eine starke Antwort und gewinnen 4:0. Auch Manchester United, Villarreal und die AS Roma sind weiter.

Die Spieler von Arsenal feiern das 3:0-Goal von Saka gegen Slavia Prag. Foto: Keystone

Arsenal hat im Viertelfinal-Rückspiel auswärts gegen Slavia Prag eine eindrückliche Antwort geliefert. Nach dem mageren 1:1 in London überzeugte das Team von Trainer Mikel Arteta und war zwei Klassen besser als das Heimteam. Die Tore für den Premier-League-Club schossen Pépé, Lacazette (2) und Saka.

Granit Xhaka stand bei den Gunners in der Startformation und spielte die kompletten 90 Minuten durch. Für einmal jedoch nicht im zentralen Mittelfeld, sondern als Linksverteidiger. Bei Arsenal nicht auf dem Feld stand hingegen Captain Pierre-Emerick Aubameyang, der an Malaria erkrankt ist und im Spital behandelt wird.

Die Spieler von Arsenal waren im Rückspiel zwei Klassen besser als Slavia Prag. Video: blue Sport

Eine klare Sache war auch das Duell zwischen Manchester United und dem FC Granada: Die Red Devils liessen sich nach dem 2:0-Hinspiel-Sieg nicht mehr überraschen und feierten einen 2:0-Heimerfolg. Edinson Cavani hatte das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der 6. Minute in Führung gebracht. Den Schlusspunkt setzte Granadas Jesus Vallejo (90.) mit einem Eigentor.

Die AS Roma nutzte die gute Ausgangsausgangslage durch das 2:1 bei Ajax Amsterdam und erreichte den Halbfinal durch ein 1:1 im eigenen Stadion. Brian Brobbey brachte die Niederländer in der 49. Minute zwar in Führung. Stürmer Edin Dzeko beendete mit seinem Treffer in der 72. Minute aber das Bangen der Römer ums Weiterkommen.

Gavranovic ohne Einsatzminuten

Souverän meisterte der FC Villareal die Viertelfinal-Hürde Dinamo Zagreb. Die Spanier gewannen das Rückspiel 2:1, nachdem sie bereits das erste Duell mit 1:0 für sich entschieden hatten. Paco Alcacer (36.) und Gerard (43.) trafen für den Gastgeber. Mislav Orsic (74.) gelang nur noch der Anschluss für die Kroaten. Der Schweizer Internationale Mario Gavranovic ist verletzt und kam bei Zagreb nicht zum Einsatz.

In den Halbfinals am 29. April und 6. Mai trifft nun Manchester auf Rom, Villareal spielt gegen Arsenal. Der Final findet am 26. Mai im polnischen Danzig statt.

Resultate Infos einblenden Europa League. Viertelfinals: Slavia Prag – Arsenal 0:4 (Hinspiel: 1:1) Villarreal – Dinamo Zagreb 2:1 (1:1) Manchester United – Granada 2:0 (2:0) AS Roma – Ajax Amsterdam 1:1 (2:1)

tmü/dpa

