TV-Triell der Kanzlerkandidaten - Armin Laschets letzte Chance

TV-Vierkampf von FDP, AfD, Linkspartei und CSU

Nach dem heutigen TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen positionieren sich am Montagabend in der ARD (20.15 Uhr) die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der derzeitigen Oppositionsparteien sowie der CSU. Bei dem «Vierkampf» vertreten sind FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel, die Linken-Vorsitzende Janine Wissler und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. In der 75-minütigen Livesendung geht es um die unterschiedlichen Politikvorstellungen, die Schwerpunkte der Parteien und ihre Koalitionspräferenzen.