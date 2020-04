Höchstens eine 50er-Box pro Person – Armee liefert Supermärkten 14 Millionen Masken Obwohl der Bundesrat das Tragen von Masken nach wie vor nicht empfiehlt, stellt er sie der Bevölkerung ab nächster Woche über die Supermärkte zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Konrad Staehelin , Maren Meyer

Schutzmasken für alle: Der Bundesrat stellt sie der Bevölkerung via Grossverteiler in millionenfacher Anzahl zur Verfügung. Foto: Raphael Moser

Der Bundesrat empfiehlt der Bevölkerung den Gebrauch von Gesichtsmasken nach wie vor nicht. Zwar kommunizierte er an seiner Pressekonferenz vom Mittwoch erstmals die Ansicht, dass Hygienemasken andere Menschen schützten, den Träger selbst dagegen bloss in geringem Mass. Unabhängig davon werden Masken im öffentlichen Leben eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Sei es, weil sie ein wichtiger Teil der Schutzkonzepte der verschiedenen Branchen sein werden. Oder weil Teile der Bevölkerung sie freiwillig tragen.

Um diesen Bedarf zu decken, öffnet der Bund jetzt seine Lager: Die für die Beschaffung zuständige Armeeapotheke stellt den Detailhändlern während der nächsten zwei Wochen täglich eine Million Hygienemasken zur Verfügung. Bedingung sei, dass die Detailhändler diese zum Selbstkostenpreis weiterverkauften, also keinen Gewinn machten.

Armee-Masken bei Coop, Migros, Landi und Volg

Von den angeschriebenen Detailhändlern bestätigten bisher Coop, Migros und Volg, dass sie ab Montag Hygienemasken vom Bund verkaufen werden. Zum genauen Preis machten sie keine Angaben. Um Hamsterkäufe zu verhindern, ist pro Kunde und Einkauf bloss eine 50er-Packung vorgesehen. Natürlich könnten Kunden aber nach Verlassen des Geschäfts wiederkommen und eine zweite Packung kaufen, schreibt ein Migros-Sprecher. «Wir spielen nicht Polizist.»

Schon ab Freitag wird Coop in seinem Onlineshop Masken anbieten, die der Grossverteiler selbst am Markt beschafft hat. Gleiches gilt bei der Migros, die einige Masken über die Onlineshops ihrer Töchter Do it + Garden und Galaxus anbieten wird.

Das für die Lieferung verantwortliche Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) nannte auf Anfrage weiter die Fenaco-Genossenschaft, die unter anderem die Landi-Märkte betreibt, als Abnehmerin. Eine genaue Liste der Detailhändler, denen man die Masken anbiete, konnte das VBS nicht liefern. Grundsätzlich gelte, dass man allen kontaktierten Grossverteilern gleich viele Masken anbiete.

Bund lehnte Aldi-Masken ab

Die Discounter Aldi und Lidl dagegen erhalten keine Masken vom Bund. Sie bieten schon ab morgen in den Filialen Masken an, die sie am Markt beschafft haben. Bei Lidl kostet die 50er-Box 34.90 Franken. In den 200 Aldi-Filialen schweizweit kostet eine 10er-Packung 7.20 Franken und eine 50er-Packung 49.50 Franken. Aldi betont, dass man die Masken erst dem Bund und den Kantonen angeboten habe. Dort habe aber kein Interesse bestanden.

Es scheint also, als könne es sich der Bund erlauben, erstens auf solche Angebote zu verzichten und zweitens Masken dem medizinischen Bereich zu entziehen, indem er sie an Supermärkte verteilt. Zwar verbraucht die Schweiz laut «Tagesschau» aktuell täglich 4 Millionen Schutzmasken. Und der Bund hat aktuell bloss knapp 20 Millionen Masken an Lager. Doch dürften die Lager bald prall gefüllt sein, wie die zuständige Verteidigungsministerin Viola Amherd an der Medienkonferenz sagte: «Am Freitag sollten 20 Millionen Masken eintreffen, nächste Woche nochmals 40 Millionen.» Die mittelfristige Maskenzukunft der Schweiz scheint gesichert.