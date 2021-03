Bern bleibt gegen Lugano ohne Sieg – Arcobellos Erinnerung, Koglers Entscheid Der SCB unterliegt Lugano erneut, holt sich dank eines späten Efforts beim 3:4 nach Verlängerung immerhin einen Punkt. Reto Kirchhofer

Tanz der Topskorer: Mark Arcobello (rechts) behauptete sich mit Lugano gegen sein Ex-Team Bern und Dustin Jeffrey. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Er ist zurück in seiner alten Heimat – und fühlt sich fremd. Mark Arcobello blickt zur Stehrampe, auf der keiner steht. Studiert die stumme Armee von Schalensitzen. Und schüttelt den Kopf.

Vier Jahre lang war der US-Amerikaner Dreh- und Angelpunkt des Berner Offensivspiels. 247 Punkte hat er für den SCB erzielt, das Publikum in der Postfinance-Arena im Akkord verzückt. Dieses Wochenende kehrte Arcobello zurück. Er wusste, was ihn erwarten würde. «Und doch wird dir in einer Halle wie dieser so richtig bewusst, wie sehr Fans und Stimmung unserem Sport fehlen.»

Der 33-jährige Angreifer erzielte in den zwei Spielen in Bern seine Saisontore 15, 16 und 17. Für die kommende Saison ist er noch immer ohne Vertrag. Philip Wüthrich

Am Samstag hatte Tomi Karhunen gespielt, am Sonntag stand Wüthrich zwischen den Pfosten. Beide Berner Goalies wirkten für einmal nicht stilsicher. Tim Heed

Es macht Spass, dem spielstarken Verteidiger zuzusehen. Mit seinen Vorstössen ist der Schwede häufig erfolgreich. Seine Wochenend-Ausbeute: 3 Tore, 2 Assists.

Für Arcobello war es ein zeitintensives Rendezvous mit der Vergangenheit. Nach dem 4:1-Erfolg am Samstag übernachtete er mit Lugano im Kursaal. Schöne Erinnerungen kamen hoch an die Stadt, «in der unser Sohn zur Welt kam, die unser Zuhause war – und die wir manchmal vermissen». Nun leben die Arcobellos in Lugano, nahe am Zentrum und am See: Andere Kultur, anderer Lifestyle, anderer Club, sagt der Stürmer. Er will weder werten noch vergleichen – zumindest nicht in sportlicher Hinsicht. «In Bern haben sich die Dinge verändert, seit Kari Jalonen den Club verlassen hat. Ich bin zwar erst ein Jahr weg, aber es fühlt sich an, als sei das länger her.»

Länger her ist es auch, seit der SCB letztmals gegen Lugano gewonnen hat. Vor 13 Monaten gewannen die Berner in der Resega 6:0. In dieser Saison sind die Tessiner für den SCB nicht zu kontrollieren. 0:2, 1:4, 1:4 und 3:4 lautet die Bilanz gegen die spielerisch cleveren und defensiv bissigen Bianconeri.

Kogler dürfte in Bern bleiben – als U-20-Coach

Zugegeben: Das Erwähnen des dichten SCB-Spielplans ist an dieser Stelle repetitiv. Dennoch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die unterschiedliche Belastung den Verlauf der jüngsten Begegnungen beeinflusst hat. Lugano war vor dem Match am Samstag acht Tage lang ohne Ernstkampf gewesen, während der SCB in dieser Zeitspanne vier Partien zu bestreiten hatte. Die Reprise vom Sonntag war für das Team von Mario Kogler das fünfte Spiel innert einer Woche. Diesem Pensum zollten die Berner Tribut, wobei der Leistungsabfall bei jüngeren Akteuren wie Mika Henauer und Kyen Sopa offensichtlicher war als bei anderen.

Nach zwei Dritteln führte Lugano verdientermassen 2:0. Ausgerechnet Arcobello brachte das Heimteam mit einem Beinstellen gegen Vincent Praplan zurück ins Spiel – Dustin Jeffrey reüssierte im Powerplay. Der Treffer schien Körper und Geist der Berner zu vitalisieren. Praplan glich aus, Jesper Olofsson vollendete die Wende. Plötzlich hatte Bern den nicht mehr erwarteten Ertrag von drei Punkten vor Augen. Und dann kam, natürlich, Arcobello. Sein Schuss landete via Tim Heed im Tor, 3:3. In der Verlängerung sicherte Dario Bürgler den Gästen den Zusatzpunkt. SCB-Coach Mario Kogler sagte: «Bist du müde im Kopf, siehst du gewisse Dinge nicht mehr. Umso wichtiger ist es, das Spiel so simpel wie möglich zu halten. Das gelang uns zu selten.»

Kogler dürfte übrigens Berns Offerte annehmen und in seine frühere Position als U-20-Cheftrainer zurückkehren. Der Österreicher dementiert nicht, sagt aber, er sei nach wie vor offen für Angebote. Soll heissen: Er unterschreibt nicht ohne Ausstiegsklausel.