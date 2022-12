Vereinbarkeit Beruf und Familie – Arbeitstätige Eltern können aufatmen Die Stadt Bern kommt Familien entgegen: Sie verlängert die Anmeldefrist für die Ferienbetreuung von Schulkindern. Mirjam Comtesse

Das Ferienprogramm will geplant sein: Tagesschulkinder beim Handarbeiten. Foto: Keystone

Die neue Tagesbetreuungsverordnung, die seit dem 1. August gilt, hat bei vielen Berner Eltern für Aufregung gesorgt. Denn sie verkompliziert die Ferienplanung. Wer im Sommer 2023 einen Betreuungsplatz ergattern will, sollte ursprünglich die gewünschten Daten bis spätestens am 16. Dezember einreichen. Viele Familien wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, wann sie in die grossen Ferien verreisen. Abgesehen davon, können viele Arbeitstätige ihre Ferienwünsche nicht so früh eingeben.