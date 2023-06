Buch über Vorurteile – Arbeitslose sind selber schuld? People of Colour kommen nicht von hier? Wir haben alle Vorurteile. Allerdings tendieren wir dazu, diese eher bei anderen zu vermuten. Die neue Publikation «Kopfschubladen» gibt spielerisch Gegensteuer. Alexander Sury

Vorurteile würden nie verschwinden und die Menschen ständig begleiten, glaubt Autorin Noëlle Berg. Foto: Verlag Vatter & Vatter

Frauen in Führungspositionen sind Rabenmütter? Arbeitslose sind selber schuld? Schwule Männer können nicht Fussball spielen? People of Colour kommen nicht von hier? Wir alle haben Vorurteile, ob wir nun politisch eher links, rechts oder irgendwo dazwischen stehen. Allerdings tendieren wir dazu, Vorurteile eher bei anderen zu vermuten; das wiederum hat mit dem «Bias Blind Spot» zu tun, dem blinden Fleck in Bezug auf eigene Vorurteile. In der Psychologie wird damit das Phänomen bezeichnet, dass wir oft bei anderen Vorurteile erkennen, während wir uns selbst als unvoreingenommen und objektiv wahrnehmen.