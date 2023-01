«Apropos» – der tägliche Podcast – Arbeitslos trotz Personalmangel Wer Arbeit sucht, profitiert derzeit vom Fachkräftemangel. Denkt man. Abdi Gaal Hassan hatte dennoch kein Jobglück. Dank unseren Leserinnen und Lesern schöpft er nun neue Hoffnung. Mirja Gabathuler als Host Alexandra Aregger als Gast Laura Bachmann als Produzentin

In der Schweiz sind so wenige Menschen arbeitslos wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Wegen des Fachkräftemangels suchen viele Firmen händeringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer arbeitslos ist, hat entsprechend gute Voraussetzungen, rasch eine Stelle zu finden und gute Bedingungen auszuhandeln. Denkt man. Nur ist das nicht bei allen so.

Der 50-jährige Abdi Gaal Hassan, Lager- und Produktionsmitarbeiter, findet trotz guter Referenzen seit über einem Jahr keine Stelle. Weil ihm ein Führerschein für Gabelstapler fehlt, der für die Arbeit im Lager wichtig ist – und den ihm das Regionale Arbeits­vermittlungs­zentrum (RAV) nicht finanziert.

Seine Geschichte hat Leserinnen und Leser dieser Zeitung so beschäftigt, dass sie selbst aktiv wurden. In einer neuen Folge des Podcasts «Apropos» erzählt Alexandra Aregger, wie die Geschichte ein unerwartetes Happy End fand – und wer trotz Fachkräftemangel Mühe hat auf dem Stellenmarkt.

