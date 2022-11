Treffen von präventiven Massnahmen: Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, ein Arbeitsklima zu schaffen, das die persönlichen Grenzen der Arbeitnehmer respektiert und z. B. sexuelle Belästigung, Übergriffe, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz nicht zulässt.

Abklären der Vorwürfe: Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, konkreten Vorfällen rasch nachzugehen und diese diskret und fair abzuklären.

Nach einer ersten Plausibilisierung der Vorwürfe muss die Arbeitgeberin entscheiden, ob und allenfalls wie eine Untersuchung durchgeführt werden soll (intern oder von externen Fachpersonen). Zudem sind so früh wie möglich die notwendigen provisorischen Massnahmen zum Schutz der betroffenen Person zu ergreifen (z. B. Versetzung in eine andere Abteilung, neue Zusammensetzung des Teams, ggf. Freistellung etc.). Arbeitnehmer müssen aufgrund der Fürsorgepflicht durch aktives Einschreiten vor weiteren Nachteilen geschützt werden, ohne dass die Massnahmen auf eine Vorverurteilung hinauslaufen.