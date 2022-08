Tödlicher Unfall in Meiringen – Arbeiter in Kiesgrube von Pneulader überrollt Am Dienstagmorgen wurde in Meiringen ein Mann bei der Arbeit in der Kiesgrube von einem Pneulader überrollt und getötet.

Der Mann wurde in einer Kiesgrube überrollt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen (Symbolbild). Foto: Beat Mathys

Bei einem Arbeitsunfall in Meiringen ist am Dienstagmorgen ein 53-jähriger Arbeiter gestorben. Der Mann war in einer Kiesgrube von einem Pneulader überrollt und dabei tödlich verletzt worden.

Der im Kanton Bern wohnhafte Bosnier erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Ein Ambulanzteam konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Berner Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte. Der Unfall passierte kurz vor 8.30 Uhr an der Funtenen in Meiringen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden noch untersucht.

SDA/Miriam Schneuwly

