Luxuskliniken in der Krise – Araber und Russen fehlen, jetzt soll der Bund zahlen Das Geschäft mit reichen Gesundheitstouristen ist wegen der Einreisebeschränkungen weggebrochen. Längerfristig versprechen sich die Kliniken trotzdem einen positiven Impuls. Robert Mayer

Alles wäre bereit, nur kommen wegen erschwertem Reisen so gut wie keine betuchten Medizin-Touristen: Blick in die Präsidentensuite der Klinik Genolier im gleichnamigen Waadtländer Ort. Foto: Sabine Papilloud

Jetzt, in den Sommermonaten, wäre die Zeit, in der vermehrt arabische Familien in die Schweiz reisen, um sich auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. «Öfter konnten wir gleich mehrere grosse Check-ups für die Familienmitglieder durchführen», sagt Sascha Nicol, Leiter von Hirslanden International.

Daraus wird in diesem Jahr nichts, coronabedingt. Ambulante Patienten mit vorsorglichen medizinischen Leistungen könnten bis heute nur sehr eingeschränkt in die Schweiz reisen, erklärt Nicol. Neben den Golfstaaten seien davon auch Russland und die Ukraine betroffen. In diesem Segment verzeichnet Hirslanden ein um 60 bis 70 Prozent vermindertes Leistungsvolumen.

Von einer «um 80 Prozent reduzierten Aktivität bei ausländischen Patienten» spricht Zeynep Ersan-Berdoz, Kommunikationsleiterin beim Swiss Medical Network, der Nummer zwei nach der Zürcher Hirslanden-Gruppe unter den hiesigen Privatkliniken. Besonders zu spüren bekämen dies die Westschweizer Kliniken Genolier, Montchoisi (Lausanne) und Valmont (Montreux).

Kosten von 15’000 Franken pro Tag

Bei den stationär zu behandelnden Auslandspatienten hat sich die Lage entspannt. «Es gab nur einen kurzen Einbruch bei den Fallzahlen», so Sascha Nicol. «Denn ein Teil unserer Patienten sind Expats, die eine internationale Versicherung haben.» Diese Personen leben in der Schweiz, sodass Kliniken wie Hirslanden weiterhin akutmedizinische Leistungen erbringen konnten.

«Die Klienten reisen mit dem eigenen Flugzeug an und leben meist sehr abgeschirmt.» Wulf Rössler, ärztlicher Direktor The Kusnacht Practice

Davon kann bei der exklusivsten Klinik der Schweiz, The Kusnacht Practice, keine Rede sein. Sie musste den Betrieb vorübergehend einstellen, weil keine Patienten mehr an die Zürcher Goldküste gelangten. «Dabei sind unsere Klienten wohl am besten vor dem Virus geschützt», sagt Wulf Rössler, der dort als ärztlicher Direktor tätig ist. «Sie reisen mit dem eigenen Flugzeug an und leben meist sehr abgeschirmt.»

Wer sich bei Rössler und seinem Ärzteteam behandeln lässt – wegen Depressionen, Essstörungen oder Suchtkrankheiten –, muss tägliche Kosten von 15’000 Franken und mehr gewärtigen. Dafür fehlt es den Leuten und ihren mitgereisten Angehörigen an nichts: Sie leben während der mehrwöchigen Therapie in einer gemieteten Villa am rechten Zürichseeufer, und um ihr Wohl kümmern sich ein Butler und ein Koch in Personalunion sowie eine Haushälterin.

Maximal sieben Patienten kann die 5-Stern-Klinik aufnehmen. «Derzeit haben wir fünf», sagt Rössler, «und sie bleiben weniger lang als üblich wegen der begrenzten Einreisemöglichkeiten in die Schweiz.» Da die Klientel überwiegend aus dem asiatischen, arabischen und osteuropäischen Raum stammt, bedarf es für jeden einzelnen einer Genehmigung durch das Staatssekretariat für Wirtschaft. «Die Zusammenarbeit mit den Behörden funktioniert gut», so Rössler, «dennoch hat der administrative Aufwand stark zugenommen.»

Umsatzausfall von 7 Millionen Franken

Bei der Basler Merian-Iselin-Klinik reist das Gros der Patienten aus dem deutschen Grenzgebiet an, um sich meist nicht dringlichen Operationen zu unterziehen. Auch hier «war es so, dass diesen Personen quasi über Nacht der Zugang zu unserer Klinik verunmöglicht wurde», wie ihr stellvertretender Chef Rolf Schwendener sagt. Den Umsatzausfall beziffert er auf 7 Millionen Franken.

Hirslanden Gruppe – Klinik Birshof Basel.‎ Die neuen Räumlichkeiten in der Birshofklinik. Foto: Kostas Maros

Wer für die finanziellen Folgen der coronabedingten Einbussen aufzukommen hat, ist für Schwendener klar: «Bund und Kantone müssen in die Pflicht genommen werden und Ausgleichszahlungen leisten.» Dem schliesst sich Zeynep Ersan-Berdoz an: Die Verluste, die durch das bundesrätliche Verbot von nicht dringenden Eingriffen entstanden seien, könnten ohne finanzielle Entschädigung durch den Bund nicht aufgefangen werden.

«Alle Akteure im Gesundheitswesen sind stark betroffen», betont die Vertreterin von Swiss Medical Network. «Sie werden auf Investitionen verzichten und ihre Mitarbeiterzahl reduzieren müssen, was mit einer Qualitätseinbusse in unserem Gesundheitssystem einhergeht.»

Corona-Stresstest bestanden

Längerfristig jedoch könnte die Schweiz ihre Stellung im Gesundheitstourismus dank der Corona-Krise sogar verbessern. «Wir haben die Pandemie bis jetzt auf geordnete Art und Weise bewältigt», meint Roland Lymann, Dozent für Tourismus an der Hochschule Luzern. «Das wird im Ausland registriert und stärkt das Image der Schweiz im Medizintourismus.»

Diesen Punkt streicht auch Rolf Schwendener heraus. Die Pandemie habe die Gesundheitssysteme einzelner Länder einem Stresstest ausgesetzt, und nun zeige sich, wo sie funktionierten und wo nicht. «Diese Vergleichsmöglichkeit ist sehr wichtig für Patienten, die sich im Ausland behandeln lassen wollen», ist Schwendener überzeugt. «Er wird unser Land in ein gutes Licht rücken.»

Das Image des Schweizer Gesundheitssystems könnte von der Pandemie profitieren. Nicht dringliche Operation in der Zürcher Hirslandenklinik. Foto: Esther Michel

Die Schweiz als Topdestination im Gesundheitstourismus anzupreisen, war auch Ziel einer internationalen Werbekampagne, mit der Schweiz Tourismus zu Jahresbeginn gestartet hat. Corona hat das Vorhaben nun aber verzögert. Zuletzt kamen rund 70’000 Ausländer als Medizin-Touristen ins Land, die für einen Umsatz ausserhalb der Kliniken von knapp 200 Millionen Franken sorgten. Schweiz Tourismus verspricht sich von einer stärkeren Bearbeitung des Marktes mittelfristig ein jährliches Wachstum von 5 Prozent.

Kooperation mit ausländischen Kliniken

Auf ausländische Patienten zuzugehen, wenn sie nicht in die Schweiz kommen können, ist noch auf anderem Weg möglich: «Hirslanden kooperiert vermehrt mit Ärzten und Kliniken im Ausland und schafft länderübergreifende Netzwerke, weil oft das Know-how nicht auf dem gleichen Stand ist wie hier», sagt Sascha Nicol. Ziel sei es, kooperierende Kliniken dabei zu unterstützen, eine adäquate Behandlungsempfehlung zu geben und bei komplexeren Fällen die Patienten in die Schweiz zu bringen, um hier medizinische Leistungen zu erbringen.

Nicol sieht darin die Chance, neue Türen zu öffnen: «Wir können so unsere medizinische Kompetenz vermitteln und Vertrauen aufbauen – für später, wenn Corona mal kein Thema mehr ist.»