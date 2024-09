«Apropos»-Serie – Die dramatische Entstehungsgeschichte der Bundesverfassung – im Podcast

Was wäre die Schweiz ohne ihre Verfassung? Nichts! Hören Sie in unserer vierteiligen Podcast-Serie, wie die Verfassung vor 175 Jahren unter Hauen und Stechen eingeführt wurde – und wie gut sie in die Gegenwart passt.