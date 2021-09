Homekit Secure Video - Apples überraschende Strategie bei Überwachungskameras

Warum die Aqara G2H? Infos einblenden

Klein und dezent: Die G2H kann man auch mal schnell irgendwo draufstellen, wenn man eine andere Perspektive möchte. Foto: Rafael Zeier

Da ich selbst bei Überwachungskameras eher skeptisch bin und sie auch nicht wirklich brauche, wollte ich nicht zu viel Geld ausgeben. Daher rückte die G2H für gerade mal 60 Franken schon wegen des Preises in die vorderste Reihe bei der Auswahl.

Ebenfalls überzeugt hat mich die Idee, dass man an der Kamera noch verschiedene Zusatzsensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung anschliessen kann. Diese kosten mit rund 20 Franken auch nicht die Welt. Und ja, die Kamera sah auch nicht zu futuristisch schrecklich aus. Zudem wollte ich schon lange mal wieder etwas vom Xiaomi-Konzern testen. Darum wurde es die Aqara.

Der grösste Nachteil der Kamera im Test war der nicht mehr ganz zeitgemässe Stromanschluss. Der ist noch Mikro-USB. Aber da die Kamera nicht viel Strom braucht, kann man sie zum Beispiel bequem an einem USB-Anschluss am Router betreiben. Einen Akku wie manche teurere Kamera hat die Aqara nicht, und im Freien kann man sie auch nicht verwenden.

Ansonsten gibt es an der Kamera nichts auszusetzen. Die Bildqualität ist nicht umwerfend, aber mehr als gut genug. Dank Nachtsicht behält man einen Raum auch im Blick, wenn es stockfinster ist. Die Aqara-App selbst habe ich nie genutzt, da ich die Kamera direkt in Apples Homekit gehängt habe. Besonders erfreulich: Das Kamerabild kommt in nahezu Echtzeit auf dem iPhone an. Wo es bei anderen Kameras und anderen Cloud-Angeboten schon mal 5oder mehr Sekunden dauert, bis das Bild da ist, ist die Verzögerung bei der Aqara im Test nie über 1, 2 Sekunden gestiegen.