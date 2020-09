Kolumne Hans Ulrich Obrist – Apfel vs. Apple Es gibt nicht nur den einen Apple: «Uno, la mela» des italienischen Designers Enzo Mari ist weniger ikonisch, dafür aber viel schöner. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Das Urbild eines Apfels: «Uno, la mela» von Enzo Mari. Bild: Enzo Mari/Danese Milano

In den späten Neunzigerjahren habe ich eine Weile in Venedig an der Uni unterrichtet. In dieser Zeit wuchs mir nicht nur die italienische Sprache noch näher ans Herz, sondern auch die Kunst- und vor allem die Designszene Italiens. Ich pendelte zwischen Paris und Venedig, Mailand lag auf dem Weg dazwischen, also machte ich unzählige Male Halt in der Stadt und besuchte die Ausstellungen und die Ateliers der Designikonen Ettore Sottsass, Cini Boeri, Achille Castiglioni oder Enzo Mari.