Wegen Klima-Demo – Anzeige gegen von Graffenried war unbegründet Der Privatkläger vermöge einen Machtmissbrauch des Berner Stadtpräsidenten «nicht annähernd zu begründen», hält die Staatsanwaltschaft fest. Bernhard Ott

Die Klimabewegung hat im September den Bundesplatz besetzt. Verwandte von Gemeinderatsmitgliedern haben nicht daran teilgenommen. Foto: Adrian Moser

War Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) bei der Besetzung des Bundesplatzes durch Klima-Demonstranten im September befangen? Dies zumindest hat ein Privatkläger in einer Anzeige suggeriert, auf welche die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun gar nicht erst eintritt, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Der Kläger sah unter anderem den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs als erfüllt an, weil Gerüchte im Umlauf waren, dass die Tochter des Stadtpräsidenten an der Kundgebung teilgenommen haben soll. Ein Machtmissbrauch von Graffenrieds sei aber «nicht annähernd begründet», hält die Staatsanwaltschaft in ihrer Verfügung nun fest.

Auns-Tweet als Ursprung

Er habe keinen anderen Entscheid erwartet, sagt von Graffenried auf Anfrage. Die Vorwürfe seien «völlig aus der Luft gegriffen». Für die SVP waren sie aber Anlass zu einer Anfrage im Stadtparlament. In seiner Antwort hält der Gemeinderat unter anderem fest, dass «keine Verwandten von Gemeinderatsmitgliedern» am Klima-Protest auf dem Bundesplatz teilgenommen hätten.

Das Gerücht der angeblichen Protest-Teilnahme «einer einem Gemeinderatsmitglied verwandten Person» beruhe vielmehr auf der Tatsache, dass SVP-Mitglied und Auns-Geschäftsführer Werner Gartenmann «unbegründete und an Verleumdung grenzende Gerüchte» über Twitter in Umlauf gebracht habe. Der Gemeinderat bedaure es, dass sich die SVP dazu hergebe, solche «polemisierenden, unbegründeten und auf Personen zielenden Gerüchte» als Anlass für einen parlamentarischen Vorstoss zu missbrauchen, hält der Gemeinderat fest.

Vorwurf des «Wahlkampfs»

SVP-Fraktionschef Alexander Feuz stellt in Abrede, dass seine Anfrage durch den Tweet seines Parteigenossen Gartenmann motiviert gewesen sei. Vielmehr hätten ihn Personen aus seinem Bekanntenkreis darauf aufmerksam gemacht, dass die Tochter des Stadtpräsidenten oder nahe Freunde von Gemeinderatsmitgliedern an der Besetzung teilgenommen haben könnten. In der Anfrage habe er aber «bewusst keine Namen genannt», sagt Feuz. Hätte der Gemeinderat aber die Teilnahme einer oder eines Verwandten oder eines Freundes eines amtierenden Gemeinderatsmitgliedes bestätigt, hätte er die Einreichung einer Anzeige geprüft, sagt Feuz.

«Mir geht es darum, Transparenz zu schaffen.» Alec von Graffenried, Berner Stadtpräsident (GFL)

Wer die Privatperson sei, die das schliesslich getan habe, wisse er auch nicht, sagt Feuz. Für ihn sei aber klar, dass der Stadtpräsident mit der Publikation des für ihn positiven Entscheides der Staatsanwaltschaft primär «Wahlkampf» betreibe. Von Graffenried weist den Vorwurf aber zurück. «Mir geht es darum, Transparenz zu schaffen.»