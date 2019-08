Anwohner haben genug von Lotterhaus am Schulweg

Jetzt reicht es den Anwohnern am Horgner Bockenweg endgültig. Sie haben genug, dem Verfall des einstigen Restaurants Wiesenau im Weiler Arn unterhalb der A3 zuzusehen. Am Wochenende haben sie zum Schulstart ein Plakat am Treppenaufgang montiert: «Es reicht». Darunter hängt ein weiteres Papier mit mehreren Dutzend Unterschriften, auf Facebook haben sie zusätzlich ihrem Ärger öffentlich Luft gemacht.