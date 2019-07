Anwohner erkämpfen Tempo 30 auf Zürcher Hauptstrassen

Das ist eine Kehrtwende: 2016 hatte die Stadtregierung – damals war Richard Wolff (AL) Sicherheitsvorsteher – noch beschlossen, nur einen kurzen Abschnitt der Brandschenkestrasse zu beruhigen. Hauptargument war der Bus: Die Fahrzeuge der Linien 66 und 72 würden zu stark verlangsamt, monierten die VBZ.

Lärmschutz vor VBZ-Reisezeit

Darauf leisteten der VCS und rund 200 Anwohnerinnen und Anwohner Widerstand. Sie beharrten vor allem aus Lärmgründen auf Tempo 30 . Das hat den Stadtrat zu einer neuen Güterabwägung veranlasst – mit dem Resultat, dass nun der Lärmschutz stärker gewichtet wird als die Reisezeit der VBZ-Passagiere.

Die Brandschenkestrasse (links) im Zürcher Enge-Quartier wird aus Lärmgründen beruhigt. Bild: Google Street View

Im Brunaugebiet sind ausgesprochen viele Leute vom Strassenlärm betroffen, schreibt der Stadtrat – rund 3000 Anwohnerinnen und Anwohner. Gemäss den letzten Erhebungen würden mit der Temporeduktion tags 26 Prozent und nachts 33 Prozent der übermässig belasteten Bevölkerung vor Lärm geschützt.

Unfallzahlen senken

Mit dem Beschluss will die Stadtregierung auch die Unfallzahlen in diesem Gebiet senken, schreibt er. Es weise derzeit hohe Unfallzahlen auf. Die Beruhigung kommt auch Schülerinnen und Schülern zugute, da sich überall Schulwege befinden.