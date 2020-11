Sie wollen freie Zufahrt – Anwohner der Berner Alstadt stellen sich quer Sie protestieren dagegen, dass die Stadt alle Autos ins Rathausparking verbannen will. Ein Teil der Altstadt-Bewohnerinnen und -bewohner fühlt sich übergangen. Bernhard Ott

Anwohnende der Altstadt rufen zum Widerstand gegen das neue Verkehrskonzept für die Untere Altstadt auf. Sie seien an der Ausarbeitung nicht beteiligt gewesen. Foto: Franziska Rothenbühler

Seit Jahren verhandeln Stadt, Gewerbe und Leiste über das neue Verkehrsregime in der Unteren Altstadt. Im Dezember befindet der Stadtrat über einen Umsetzungskredit in der Höhe von einer halben Million Franken. Doch nun stellt sich eine Gruppe von Anwohnenden quer. Sie fordern die Mitglieder der vorberatenden Kommission in einem Schreiben dazu auf, den Kredit abzulehnen. Es gebe «keinen Handlungsbedarf» und «kein Verkehrsproblem», das durch die Anwohnenden verursacht sei. Im Gespräch äussern die Initianten den Verdacht, die Massnahmen hätten eine vollständig autofreie Innenstadt zum Ziel, die gegen den Willen der Anwohner Schritt für Schritt durchgesetzt werden solle. Der Protest kommt insofern überraschend, als das Verkehrskonzept Innenstadt bisher als Vorzeigebeispiel für die Ausarbeitung eines Kompromisses gegolten hat.